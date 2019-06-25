AK Parti MYK'da seçim sonuçları değerlendirilecek

23 Haziran'da yapılan İstanbul seçiminin sonuçları AK Parti Genel Merkezi'nde masaya yatırılacak.

İlk değerlendirme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleşecek Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yapılacak.

Toplantıda, 23 Haziran sonrası tabloya mercek tutulacak. Seçim sonuçları, 31 Mart ile karşılaştırmalı olarak ele alınacak. Bazı ilçelerde neden oy kaybı yaşandığı değerlendirilecek. Yürütülecek çalışmalarla ilgili takvim belirlenecek.





AK PARTİ YENİ YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, AK Parti'nin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor.

Seçim sonuçlarına yönelik çalışmalar, Erdoğan'ın Japonya, Çin ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından yeniden gündemde olacak.