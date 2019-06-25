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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 16:07

'da sonuçları değerlendirilecek

Yenilenen İstanbul inin sonuçları, ilk Merkez Yürütme Kurulu’nda yapılacak toplantıda ele alınacak. Bugün gerçekleştirilecek toplantıya Cumhurbaşkanı başkanlık edecek.

AK Parti MYK'da seçim sonuçları değerlendirilecek

'da yapılan İstanbul inin sonuçları Genel Merkezi'nde masaya yatırılacak.

İlk değerlendirme, Cumhurbaşkanı başkanlığında bugün gerçekleşecek Merkez Yürütme Kurulu () toplantısında yapılacak.

Toplantıda, 23 Haziran sonrası tabloya mercek tutulacak. Seçim sonuçları, 31 Mart ile karşılaştırmalı olarak ele alınacak. Bazı ilçelerde neden oy kaybı yaşandığı değerlendirilecek. Yürütülecek çalışmalarla ilgili takvim belirlenecek.

AK PARTİ YENİ YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, AK Parti'nin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor.

Seçim sonuçlarına yönelik çalışmalar, Erdoğan'ın , Çin ve ziyaretlerinin ardından yeniden gündemde olacak.

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