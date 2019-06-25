Son Dakika: 31 Mart'ta seçimin iptal edilmesinin ardından 23 Haziran'da ikinci kez yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanakları dün İstanbul İl Seçim Müdürlüğü panosuna asıldı. Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasının önünde İstanbullularla buluşacak. İmamoğlu daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mührü alarak görevine resmen başlayacak. Peki Mazbata ne demek? Mazbata nedir ve kimlere verilir?