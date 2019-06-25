Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.06.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 09:54

mazbatayı aldı mı, ne zaman alacak? ? ve kimlere verilir?

Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerde yüzde 54,21 oranında bir oy alarak ipi göğüsleyen 'nun bugün ya da yarın mazbatasını alarak görevine başlaması bekleniyor. İmamoğlu, görevi İBB Başkanlığı'na vekaleten atanan Ali Yerlikaya'dan alacak. Tutanağa göre ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868'ini aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım da oyların yüzde 44,99'una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. İstanbul seçimlerinin ardından vatandaşlar büyük bir merakla sorusuna yanıt arıyor.

Son Dakika: 31 Mart'ta seçimin iptal edilmesinin ardından 23 Haziran'da ikinci kez yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanakları dün İstanbul İl Seçim Müdürlüğü panosuna asıldı. Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasının önünde İstanbullularla buluşacak. İmamoğlu daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mührü alarak görevine resmen başlayacak. Peki Mazbata ne demek? Mazbata nedir ve kimlere verilir?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEkrem İmamoğlu mazbatayı aldı mı, ne zaman alacak? Mazbata ne demek? Mazbata nedir ve kimlere verilir?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri