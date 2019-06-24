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kazandı

İmamoğlu, sandıkta zaferini ilan etti. “i bir kişi, bir parti değil, bütün lular, bütün kazandı. Demokrasi geleneğimize sahip çıktınız, teşekkürler İstanbul” dedi.

Türkiye kazandı
YSK'nın yenileme kararının ardından dün , yeniden heyecanı yaşadı. 10.5 milyon seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için sandığa aktı. İstanbul seçimini CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından basın açıklaması yaptı: "Ülkemize ve dünya kenti İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlara vesile olsun.

'SEFER GÖREV EMRİ ÇIKTI'
İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum. Sizler 'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz ve Türkiye'yi yakın coğrafyadaki bazı ülkelere benzetme gayretinde olan dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz. Demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız, teşekkürler İstanbullu hemşehrilerim. Seçimi bir kişi, bir parti değil, bütün İstanbullular, bütün Türkiye kazandı. Benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır."



CHP'liler, seçim galibiyetini böyle kutladı.

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