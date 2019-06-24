Yenilenen İstanbul seçimlerinde, vatandaşlar kararını verdi. Ekrem İmamoğlu'na, 5 yıllığına Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu teslim etti. Kesinleşmemiş sonuçlara İstanbul'un ilçelerinde İmamoğlu, 31 Mart seçimlerine göre oyunu yükseltti. Haritanın rengi de değişti.
SANDIK SAYISI: 31.186
AÇILAN SANDIK: 30.989
SEÇMEN SAYISI: 10 milyon 570 bin 222
KULLANILAN OY: 8.868.664
GEÇERLİ OY: 8.696.552
GÜVENLİ GEÇTİ
YSK Başkanı Sadi Güven, seçimim sükûnet içinde geçtiğini belirterek, "Sandık kurullarınca sayım döküm işlemlerince tutulan sayım döküm cetveli ilçe seçim kurullarında tanzim edilmektedir. İlçe seçim kurullarımız bu tutanakları tarayarak sisteme girmektedirler. YSK, sonuçları alt alta koyup toplamak suretiyle açıklayacaktır" dedi.
İLK DEFA YÜZÜ GÜLDÜ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan karşısında defalarca yenildi. Ancak Ekrem İmamoğlu sayesinde, ilk kez yüzü güldü. Seçim sonuçları CHP Genel Merkezi'ne ulaştıkça, koltuğunda bile oturamaz hale geldi. Açıklama yapması istendiğinde, tek bir cümle ile yetindi. "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" ifadesini kullandı.
TEMELLİ OPERASYON
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, oyunu Yeşilköy'deki Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nda kullandı. Yaptığı açıklama, "Yarın uzun bir yolculuğa çıkıyoruz, herkes heybesini hazırlasın. Heybesine barış, demokrasi, halkların bir arada yaşama iradesini koysun" dedi. "HDP olarak Türkiye'de yeni bir yol açılması hareketiyle stratejimizi ortaya koyduk. Evet bu üçüncü yoldu" değerlendirmesinde bulundu.
BAŞKAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevini yapan Müberra Gürdal, YSK'nın seçim yenileme kararının ardından emekliliği istemiş ve görevinden ayrılmıştı. Gürdal'ın yerine İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevine, hakim Ziya Bülent Öner atanmıştı. Öner'in, gece kalp spazmı geçirdiği açıklandı. Üner'in yerine kıdemli üye hakim Nilgün Uçar, vekalet ediyor.
MÜHÜR KARARI
Seçimde milletvekili seçimlerinde kullanılan mühürlerin zarflara basılmış olduğu görüldü. Bunun üzerine tutanaklar tutuldu. İlçe seçim kurulları anında karar verdi. Seçimin devam edeceğini bildirdi. Konu Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gitti. YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarflardaki oyların geçerli sayılmasına yönelik karar verdi.
SANDIK SAYISI: 31.186
AÇILAN SANDIK: 30.989
SEÇMEN SAYISI: 10 milyon 570 bin 222
KULLANILAN OY: 8.868.664
GEÇERLİ OY: 8.696.552
GÜVENLİ GEÇTİ
YSK Başkanı Sadi Güven, seçimim sükûnet içinde geçtiğini belirterek, "Sandık kurullarınca sayım döküm işlemlerince tutulan sayım döküm cetveli ilçe seçim kurullarında tanzim edilmektedir. İlçe seçim kurullarımız bu tutanakları tarayarak sisteme girmektedirler. YSK, sonuçları alt alta koyup toplamak suretiyle açıklayacaktır" dedi.
İLK DEFA YÜZÜ GÜLDÜ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan karşısında defalarca yenildi. Ancak Ekrem İmamoğlu sayesinde, ilk kez yüzü güldü. Seçim sonuçları CHP Genel Merkezi'ne ulaştıkça, koltuğunda bile oturamaz hale geldi. Açıklama yapması istendiğinde, tek bir cümle ile yetindi. "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" ifadesini kullandı.
TEMELLİ OPERASYON
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, oyunu Yeşilköy'deki Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nda kullandı. Yaptığı açıklama, "Yarın uzun bir yolculuğa çıkıyoruz, herkes heybesini hazırlasın. Heybesine barış, demokrasi, halkların bir arada yaşama iradesini koysun" dedi. "HDP olarak Türkiye'de yeni bir yol açılması hareketiyle stratejimizi ortaya koyduk. Evet bu üçüncü yoldu" değerlendirmesinde bulundu.
BAŞKAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevini yapan Müberra Gürdal, YSK'nın seçim yenileme kararının ardından emekliliği istemiş ve görevinden ayrılmıştı. Gürdal'ın yerine İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevine, hakim Ziya Bülent Öner atanmıştı. Öner'in, gece kalp spazmı geçirdiği açıklandı. Üner'in yerine kıdemli üye hakim Nilgün Uçar, vekalet ediyor.
MÜHÜR KARARI
Seçimde milletvekili seçimlerinde kullanılan mühürlerin zarflara basılmış olduğu görüldü. Bunun üzerine tutanaklar tutuldu. İlçe seçim kurulları anında karar verdi. Seçimin devam edeceğini bildirdi. Konu Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gitti. YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarflardaki oyların geçerli sayılmasına yönelik karar verdi.
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