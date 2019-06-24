Binali Yıldırım: Seçim demek demokrasi demektir Yıldırım, “Seçim demek demokrasi demektir” dedi. Kazanan rakibi İmamoğlu’nu tebrik etti ve ekledi: İstanbulluların yararına yapacağı her işte kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, basın açıklaması yaparak rakibini kutladı. Yıldırım, şu açıklamaları yaptı: "Rakibim Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Seçim demek, demokrasi demektir. Bu seçimler de Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde, kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur.



'YARDIMCI OLACAĞIZ'

Bundan sonra İmamoğlu arkadaşımızın İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda, İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum."