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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 01:59

'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi! Değeri 10 milyon TL...

’da alıcı gibi görünen jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık İncilleri satmaya çalışan kaçakçılarını suçüstü yakaladı. ’in değerinin 1 milyon 750 bin dolar (10 milyon TL) dolayında olduğu ifade edildi.

Bursa'da ele geçirildi! Değeri 10 milyon TL...

'da 4 kaçakçısının ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratı alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılarla müşteri gibi irtibata geçti.

Tarihi eser kaçakçılarıyla merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde buluşma sağlayan sivil jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık 2 adet İncil'i satmaya çalışan 4 tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakaladı. 'in değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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