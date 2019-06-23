İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sabah saatlerinde bu yana seçim kanuna muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Oy pusulasının resmini çeken 43 kişi, sandık başında tartışma çıkartan 22 kişi, beraber oy kullanmak isteyen 9 kişi, başkasının yerine oy kullanmak isteyen 3 kişi, silah bulundurmaktan 4 kişi, tehdit ve hakaretten 4 kişi, telefonla oy kabinine giren 14 kişi, oy teşhir eden 5 kişi ile uygunsuz kıyafet giyen, alkollü 7 kişinin de arasında bulunduğu toplam 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.
Seçim kanununa muhalefet eden 111 kişiye işlem yapıldı
Yenilenen İstanbul seçiminde, il genelinde seçim kanuna muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Bu kişilerden 43'ünün oy pusulasının resmini çektiği, 22 kişinin ise sandık başında tartışma çıkarttığı bilgisi verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sabah saatlerinde bu yana seçim kanuna muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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