23 Haziran Zeytinburnu seçim sonuçları için geri sayım başladı. Saat 08.00'de oy vermek için sandık başına giden Zeytinburnu halkı 'sandığımdan kim çıktı' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Oy verme işlemi sonra erdikten sonra seçim sonuçlarına dair detaylar merak ediliyor. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşen seçimde Zeytinburnu seçim sonuçları son durum nedir? 23 Haziran İstanbul Zeytinburnu Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl? İşte 23 Haziran İstanbul Zeytinburnu seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

ZEYTİNBURNU SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için oy veren Zeytinburnu halkı sonuçları araştırıyor. Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları sayım başlar başlamaz haberimizde yer alacak. Zeytinburnu seçim sonuçları bilgisine takvim.com.tr'den anbean ulaşabilirsiniz.

BİNALİ YILDIRIM OY ORANI

23 Haziran seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı belli olduğu zaman haberimiz içeriğinde yer alacak.

EKREM İMAMOĞLU OY ORANI

23 Haziran seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı belli olduğu zaman haberimiz içeriğinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM OYUNU KULLANDI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda oyunu kullandı. Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım eşlik etti.

Binali Yıldırım, seçim sonuçlarını AK Parti İstanbul İl Başkanlığında takip edecek.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, "Vatandaşlık görevimizi yaptık. oylar sayılacak. kim istanbul'u yönetecek? ben İstanbul'a inanıyorum" İfadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU KULLANDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oylarını Üsküdar'da kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oy kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konuttan saat 12.20'de Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan, "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Kabine girerek tercihini yapan Erdoğan, oy zarfını sandığa attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından eşi Emine Erdoğan da oyunu kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da aynı sandıkta oy kullandı.

Seçim değerlendirmesi

Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin bu şekilde yapılmaması gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki 31 Mart'tan sonra mevcut gelişmeler böyle bir seçimin yapılması, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi. Bugün de İstanbul'umuzda bu seçimi gerçekleştiriyoruz. Temennim odur ki, İstanbul'umuza

İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. Bunun için de İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum.

Gayretleriniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

Basın mensuplarının seçime katılım oranının ne olacağına ilişkin soruları üzerine Erdoğan, "Hepimiz çok gayret ettik. İstanbul dışında olanları buraya taşıma için. Tekrar buradan memleketlerine gönderilmesi noktasında bir çalışma.

İstanbul'da olanlar da inanıyorum ki bu işin önemini çok iyi biliyorlar. Sizler burada yakından takip ediyorsunuz. Herhalde katılımın yüksek olması gerekir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının kentte dün gece yarısında bile trafiğin yoğun olduğunu söylemesi üzerine, "Ben o kilitlenmiş trafiği yaşadım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edeceğini söyledi.

ZEYTİNBURNU HAKKINDA

Zeytinburnu, 1953 yılına kadar doğusu Fatih, batısı ise Bakırköy ilçesine bağlı olarak yönetildi.

1950'nin başlarında artık Fatih veya Bakırköy ilçesinden yönetimi yapılamayan Zeytinburnu'nun yeni bir yönetimsel bir örgüte kavuşturulmasına yönelik adımlar atıldı. 30.07.1953 tarihinde Fatih ilçesine bağlı "Zeytinburnu Bucağı" olarak örgütlendirildi. Batı bölümü yine Bakırköy ilçesine bağlı olarak kaldı.

İlçe Oluşu

Nüfusu günden güne çoğalan toplumsal, ekonomik, kültürel sorunları her geçen gün artan Zeytinburnu, 1960'lara kadar yerleşmenin bin bir türlü sorunuyla süslenen, toplumsal yaraların türlü renkleriyle bezenen bir yer haline geldi.

1955 sayımlarında 17.585 olan nüfus, 5 yıl sonra 5 kat artarak 88.343'e yükseldi. Hızlı nüfus artışıyla birlikte artık yerinden yönetilmesine karar verilen Zeytinburnu 01.09.1957 tarihinde 7033 Sayılı Yasa ile İstanbul'un 14. İlçesi oldu.

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı çalışmalarını, Kazlıçeşme Abay Caddesi üzerinde bulunan, geçmişte askeri hastane olarak kullanılan tarihi bir binada sürdürmektedir.