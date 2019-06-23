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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 20:32

İstanbul seçiminin ardından 'den ilk açıklama

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından Grup Başkanvekili Bülent Turan seçim sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Turan açıklamasında, ""Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul'da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi!" dedi.

İstanbul seçiminin ardından AK Parti'den ilk açıklama

31 Mart'taki seçimlerin ardından YSK'nın kararıyla yenilenen İstanbul seçimlerinde sandıktan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun adı çıktı. Resmi olmayan sonuçların ardından Grup Başkanvekili Bülent Turan seçim sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Turan, "AK Parti 17 yıldır milyonların teveccühüyle büyük yürüyüşünü sürdürüyor. Seçim kazanmak da kaybetmek de işin doğasında var. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Bu süreçten gerekli dersi çıkarıp, daha güçlü şekilde yoluna devam edecek kudrete ve kültüre sahip bir partidir. Seçim geride kaldı, ileriye bakıyoruz. Seçimsiz geçecek 4 yılın motivasyonuyla 2023 hedeflerimize odaklanacağız. Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul'da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi! Toparlanın gitmiyoruz." dedi.

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