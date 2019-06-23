İstanbul seçim sonuçları son durum nedir? Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçen yarışın sonucu belli oldu. Milyonlarca İstanbullu seçim sonuçları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, seçmen sayısı, kullanılan oy, geçerli ve geçersiz oy sayısı belli oldu. Buna göre, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki yarışın sonucu belli oldu. Peki, İstanbul'da kim kazandı? 23 Haziran İstanbul seçimi oy oranları! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı kazandı? İşte konu ile ilgili detaylar...

İSTANBUL'DA KİM KAZANDI?

İşte 23 Haziran seçiminin sonuçları:

Açılan sandık: %99,37

Seçmen Sayısı : 10.570.222

Kullanılan Oy : 8.868.222

Açılan Sandık : 30.989

Katılım Oranı: %84,42

Geçerli Oy: 8.696.552

Geçersiz Oy: 172.112

BİNALİ YILDIRIM'DAN İLK AÇIKLAMA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Yıldırım'ı İl Başkanlığı'na gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Ali İhsan Yavuz, AK İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve milletvekilleri karşıladı.

Son dakika gelişmesine göre, Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım açıklama yaptı.

Binali Yıldırım, "Saat 19.16. YSK seçimlerin sonuçlarıyla ilgili yasağı kaldırmış bulunuyor. Şu an itibarıyla seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum." dedi.

Yıldırım şu ifadelere yer verdi:

Bu seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber yoğun bir çalışma içerisine giren, yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve bizi dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı bulan İstanbul'umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum. Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek demokrasi demektir. Bu seçimlerle Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır.

Ben bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbul'un yapacağı her türlü işte kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz.