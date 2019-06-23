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  • 23.06.2019 18:59
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 18:59

Sancaktepe'de bir vatandaş sandığa giderken hayatını kaybetti

Sancaktepe'de bir vatandaş, yenilenen i için oy kullanmak üzere gittiği okulda hayatını kaybetti.

Sancaktepe'den acı haber! Sandığa giderken...

Sancaktepe'de bir vatandaş, yenilenen i için oy kullanmak üzere gittiği okulda hayatını kaybetti.

34 yaşındaki Özgür Zengin, öğleden sonra oy kullanmak üzere gittiği Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde rahatsızlanarak, bayıldı.

Zengin, okulda seçim güvenliği kapsamında görev yapan polis ekiplerince Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Zengin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Kurumuna gönderildi.

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