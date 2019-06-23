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  • Son Güncelleme: 23.06.2019 17:30

? Seçim ?

İstanbul seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesinin ardından İstanbul seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar merakla "?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Seçim ?

YSK yayın yasağı ne zaman kalkacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi için bugün 10 milyondan fazla İstanbullu seçmen yeni belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. 17.00 itibariyle vatandaşlar "YSK yayın yasağı ne zaman kalkacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, seçim yayın yasağı ne zaman sona eriyor? İşte seçim yayın yasağına dair detaylar...

YSK YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

10.5 milyon kişi bugün İstanbul belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerini ardından vatandaşlar seçim sonuçları için geri sayıma başladı. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından sonuçları anlık olarak takvim.com.tr'de bulabilirsiniz. Henüz yayın yasağının ne zaman kalkacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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