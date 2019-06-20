Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.06.2019 19:10
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 19:10

'dan "'da sefer iptali" açıklaması: Herhangi bir değişikliğimiz yoktur

()'nden 'da 'sefer iptali' iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, " i nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur" denildi.

İDO'dan o iddialara yalanlama!

()'nden 'da 'sefer iptali' iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, " i nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur" denildi.

İDO'dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"21-22 Haziran tarihleri arası Yenikapı- Bursa ve Bursa - Yenikapı hattında bazı seferler yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirilmiş olup 21 Haziran tarihinde 6 adet, 22 Haziran tarihinde 4 adet hızlı feribot seferleri ile karşılıklı olarak hizmet vermeye devam edecektir. İlgili hattımıza ait güncel sefer saatleri www.ido.com.tr adresimizden görüntüleyebilir ve 0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur. 21-23 Haziran tarihleri aralığında 10 gidiş - 10 dönüş olmak üzere toplam 20 Yenikapı- Bursa ve Bursa - Yenikapı hızlı feribot seferlerimiz siz değerli yolcularımız için mevcuttur. Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır"

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriİDO'dan "23 Haziran'da sefer iptali" açıklaması: Herhangi bir değişikliğimiz yoktur
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri