Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyeceğimizi oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı her zaman söyledik" dedi.
ÇATI DAVASI
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Çatı davada verilen cezalar) Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" ifadelerini kullandı.
Son dakika: Bakan Akar'dan flaş Kıbrıs açıklaması
Son dakika... Akar:"Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyeceğimizi oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı her zaman söyledik"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyeceğimizi oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı her zaman söyledik" dedi.
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