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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 11:11

Son dakika: 'dan flaş Kıbrıs açıklaması

Son dakika... Akar:"Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyeceğimizi oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı her zaman söyledik"

Bakan Akar'dan flaş Kıbrıs açıklaması

Hulusi Akar: "Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyeceğimizi oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı her zaman söyledik" dedi.

ÇATI DAVASI
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Çatı davada verilen cezalar) Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" ifadelerini kullandı.

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