

Seçim anketlerinde manipülasyon var. Sipariş üzerine yapılıyor. Asıl anket pazar günü... Netice tüm netliğiyle ortaya çıkacak ve bizim zaten kabulümüz olacaktır.



31 Mart'ta İstanbul'da AK Parti 39 belediyenin 25'ini almıştır. Meclis'in kahir ekseriyetini kazanmıştır, Komisyonlar bizdedir. Ortada bir topal ördek vardır.

SİCİLİ BOZUK

Erdoğan, CHP adayına sert çıktı: Sayıştay, Beylikdüzü Belediyesi'nde 2016 yılına ait 11 adet kamu zararına yol açan işlem belirlemiştir.



Başkan Erdoğan, Bahçelievler'de toplu açılış töreninde konuştu. CHP adayı İmamoğlu ile ilgili bir skandalı daha açıkladı:



CHP adayı moderatörle otelde bir araya geliyorlar, soruları alıyor. Programa o şekilde çıkıyor.



Bunların belgeleri bizde var. Oturduğu yerin yanında kutular. O kutuların içinde bakıyorsunuz kartonlar. Soru geliyor, oradan hemen kart çıkarılıyor. Bunların hepsinin resimleri elimizde kayıtlı, var. Ne diyor? "Ben böyle bir şey yapmadım." Sonra kabul etmek zorunda kaldılar.



Sayıştay raporlarından söz ederek büyükşehir belediyesini itham ediyor. Kamu zararı tespit edilememiştir.



Ama bu kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nda sadece 2016 faaliyetleri için 11 adet kamu zararına yol açan işlem tespit edilmiştir. Kim tarafından, Sayıştay tarafından. Bunlar bizim elimizde belge. Bu zararların kendisinden tazminine karar verilmiştir.



Bu adayın sicili Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur. Siyasi dilde bunun adı çalmaktır, hukuki dilde yolsuzluk, usulsüzlüktür.

CHP ADAYINI EKRANDAN ÇEKTİLER

Başkan Erdoğan, televizyon ile sosyal medyanın ortak canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı:



Yalanları ortaya çıkmasın diye CHP'nin adayını ekrandan çektiler. Bu esasen FETÖ taktiğidir.



Ben bir Cumhurbaşkanı olarak valime sahip çıkmak durumundayım, onu yedirtmem. Hakaret cezası belli bir süreyi aşarsa seçilse bile başkanlığı düşecektir.



Ben yayını beğenmedim. Ciddi bir tarafgirlik söz konusuydu. CHP adayına 4 dakika daha fazla zaman verilmiş.

(Öcalan'ın seçimde tarafsız kalın çağrısı) Burada bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında HDP-PKK kanadında yaşanan Öcalan-Demirtaş noktasında iktidar savaşında ciddi kayma gösteriyor. Bu süreç içerisinde Öcalan kendi iktidarını bunlara kaçırmak istemiyor.



YAPTIRIM OLAMAZ

Başkan Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. "S-400 Türkiye için bitmiş bir konudur. Temmuz'un ilk yarısında geliyor. Amerika'nın bir sıkıntısı var. Bizim ilişkilerimiz sayın Trump ile çok farklı. Altındakilerle olan ilişkilerimiz çok çok farklı. Dolayısıyla yaptırımların filan olacağına hiç mi hiç ihtimal vermiyorum. Bizim de kendimize has karşı yaptırımlarımız olacaktır" dedi.