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  • Son Güncelleme: 20.06.2019 17:17

Başkan Erdoğan'dan ortak yayın duyurusu

Başkan resmi Twitter hesabından yaptığı retweet ile bu akşam 21:30'da ve televizyon ortak yayınında , ve 'ın konuğu olacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan'dan ortak yayın duyurusu

Başkan resmi Twitter hesabından yaptığı retweet ile bu akşam 21:30'da ve televizyon ortak yayınında , ve 'ın konuğu olacağını açıkladı.



'Erdoğan ' hesabından yapılan açıklamada,"Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bu akşam 21:30'da sosyal medya ve televizyon ortak yayınında Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın konuğu olacak. Canlı yayını Cumhurbaşkanımızın Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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