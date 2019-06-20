Başkan Erdoğan'dan ortak yayın duyurusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı retweet ile bu akşam 21:30'da sosyal medya ve televizyon ortak yayınında Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın konuğu olacağını açıkladı.
'Erdoğan Dijital Medya' hesabından yapılan açıklamada,"Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bu akşam 21:30'da sosyal medya ve televizyon ortak yayınında Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın konuğu olacak. Canlı yayını Cumhurbaşkanımızın Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
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