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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 17:38

Atlas uçaklarının 8’incisi birliğine katıldı

MSB: "Önemli bir kuvvet çarpanı olarak envanterine katılan Atlas uçaklarının 8’incisi ’deki 12’nci iniş yaparak birliğine katıldı"

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