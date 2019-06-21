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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 18:28

Dilucu 'nda yüklü drone bulundu

Türkiye-Nahçıvan olan sahasında, el yapımı () yüklü drone bulundu. Kapısı, giriş ve çıkışlara kapatılırken, patlayıcının imha edilmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Sınır kapısında paylayıcı yüklü drone bulundu

Olay, saat 12.30 sıralarında, Aralık ilçesi Şehit Bülent Aydın Hudut Takım Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Dilucu 'nda meydana geldi.

sahasında, yüklü drone ele geçirildi. Bunun üzerine drone bulunan bölge, boşaltılıp, güvenlik şeridi çekildi.

Sınır kapısı, giriş ve çıkışlara kapatılırken, Emiyet Müdürlüğü'ne bağlı imha timi, bölgeye sevk edildi. Aralık Devlet Hastanesi'nden sağlık ekibinin bölgede önlem amaçlı bekletildiği, patlayıcı yüklü drone'un imha edileceği belirtildi.

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