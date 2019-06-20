20 Haziran gündemine baktığımız zaman af ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda makalemizde milyonların beklediği af yasası ile ilgili bilgiler verdik. Af yasasıyla ilgili yeni modeller üzerinde duruluyor. Bu bağlamda erken tahliye için formülün, "şartlı salıverilme süresine 1 yıl kalanların denetimli serbestlik uygulanarak tahliye edilmesine" ilişkin hükümdeki sürelerin kademelendirilmesi olacağı belirtiliyor. Buna göre, tüm cezalara "standart 1 yıl" yerine 20 yıl hapis cezası olan bir hükümlüye 2 yıl, 2 yıl hapis cezası olana ise 2 ay gibi bir sisteme geçilmesi üzerinde duruluyor.