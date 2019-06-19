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  • Son Güncelleme: 20.06.2019 00:00

'ta ele geçirildi! İçinden çıkanlar şoke etti

’ta polis ekipleri bir evde yaptığı aramada derin dondurucu ve içerisinde ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından satıcıları ile mücadele kapsamında Serintepe Mahallesi Ökkeş Caddesi üzerinde durumundan şüphelenen M.E. (17) isimli şahıs durdurarak arama yaptı.

M.E'nin üzerinden 50 adet captogon hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı konumdaki baba Yasin E'nin (45) ikametinde yapılan aramada ise buzdolabının derin dondurucusu ve oyuncak bebeğin içine gizlenmiş bin 410 adet captagon hap, 64,37 gram esrar maddesi ve 11,32 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.

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