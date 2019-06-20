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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 00:38

Başkan Erdoğan torunu 'ın mezuniyet törenine katıldı

Başkan Erdoğan torunu 'ın mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan, torunu Albayrak'a mezuniyet belgesini takdim etti.

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