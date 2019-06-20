Başkan Recep Tayyip Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın ilkokul mezuniyet törenine katıldı.
Törende, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.
Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'a mezuniyet belgesini takdim etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın ilkokul mezuniyet törenine katıldı.
Törende, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.
Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'a mezuniyet belgesini takdim etti.
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