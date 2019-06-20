İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Etem Taş ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu. Sanık avukatı da müvekkilinin suç teşkil edecek eylemde bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Gerçekleştirdiği müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Etem Taş'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eyleminin terör suçu olması nedeniyle cezayı 13 yıl 6 aya çıkaran mahkeme heyeti, sanığın eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezayı, 11 yıl 3 aya indirdi.

Sanık hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası verilmişse de sanığın sağlık durumu ve yaşını dikkate alan mahkeme heyeti, sanığın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri altında olmasını kararlaştırdı.





İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütünün yapılanması içindeki bölge temsilciliği, büyükşehir ve il yapılanması, yüksek istişare ve "tayin heyeti" ile "yüceler şurası" arasındaki hiyerarşik ilişkiye değinilmişti.

Üsküdar'da 30 Nisan 2018'de yakalanan Etem Taş'ın telefonunda örgütün yönetici tabir edilen kadrosu tarafından kullanılan gizli haberleşme ağı "Falcon" bulunduğu belirtilen iddianamede, ByLock kullanıcısı da olduğu tespit edilen sanığın, ayrıca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca da arandığı kaydedilmişti.

Sanığın sırasıyla sözde "İstanbul Anadolu Yakası Büyükşehir İmamı", "Gaziantep Diyarbakır Bölge Temsilcisi", 2016 yılının başlarından itibaren "Marmara İmamı", şu an "Washington DC abisi" olan Sadık Kesmeci'den bu görevi devralarak "Marmara İmamı" olduğuna yer verilen iddianamede, sanığın bu görevini yakın zamana kadar sürdürdüğü anlatılmıştı.

İddianamede, ByLock kullanıcısı sanığın, "Yüceler Şurası Mollalar Grubu"nda "Marmara Bölge Sorumlusu" olduğunun tespit edildiğine vurgu yapılarak, sanığın ayrıca Bank Asya'da kaydının da bulunduğu anlatılarak, elde edilen deliller ışığında sanık Taş'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.