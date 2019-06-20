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  • Son Güncelleme: 20.06.2019 18:05

'daki sağanakta 11 yaşındaki bir çocuk kayboldu

Valisi Sinan Güner, merkeze bağlı Hasankadı beldesinde etkili olan sağanak sonucu sele kapıldığı belirtilen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Bartın'da sel felaketi! 11 yaşındaki çocuk kayboldu

Valisi Sinan Güner, merkeze bağlı Hasankadı beldesinde etkili olan sağanak sonucu sele kapıldığı belirtilen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

, yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Güner, bölgeye gittiğini dile getirerek, "Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sele kapılan 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. En önemli konu bu. Beldeye ulaşım için iki güzergah var. Biri açıldı, kara yolları ekipleri müdahale etti. Diğer güzergahta iş makineleri tarafından açılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Vali Güner, Afet ve () Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve çalışmalara başladığını kaydetti.

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