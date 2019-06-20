İstanbul'da 23 Haziran Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. YSK geçtiğimiz ayda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermişti. Seçime az bir zaman kala "YSK seçmen sorgulama işlemi nasıl yapılır?" sorusuna birçok vatandaş yanıt arıyor.
YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, seçmen, hangi sandıkta, nerede oy kullanacağına ilişkin bilgilere e-Devlet aracılığıyla ulaşılabilecek.
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