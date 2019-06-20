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  • 20.06.2019 23:46
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 23:46

işlemi nasıl yapılır? nde ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için geri sayım başladı. Seçimlere az bir zaman kala İstanbul'da sandık başına gidecek milyonlarca vatandaş " işlemi nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda "nde ?" sorusunun yanıtı da merak ediliyor.

İstanbul'da 23 Haziran Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. YSK geçtiğimiz ayda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermişti. Seçime az bir zaman kala "YSK seçmen sorgulama işlemi nasıl yapılır?" sorusuna birçok vatandaş yanıt arıyor.

YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, seçmen, hangi sandıkta, nerede oy kullanacağına ilişkin bilgilere e-Devlet aracılığıyla ulaşılabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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