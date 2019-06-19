

İstanbul Rami'deki Uzel Traktör Fabrikası, Türkiye'nin en büyük firmasıydı. Uzel ailesi arasında miras kavgası çıkınca fabrika kapatıldı. İflas eden fabrika, geçen Mayıs'ta icradan 223 milyon liraya satıldı. Ancak satış kesinleşmediği için fabrika sahipsiz kaldı. Maaş alamayan güvenlik görevlileri de işi bıraktı.







MİLYONLUK TALAN

Sahipsiz kalan Uzel'de talan başladı. Dev fabrika 2 aydır yağmalandı. Fabrikanın milyonluk üretim bantları, traktörler, klimalar, torna makineleri ve tezgahlar parça parça sökülüp çalındı. Kapıları açık olan fabrikaya akın eden yağmacılar malzemeleri hurdacılara sattı.







Çevre illerden gelen yağmacılar da fabrikaya dadandı. Fabrikadan topladıkları parçaların kilosunu 1 liraya satan hurda işçileri, günde 3 bin liraya yakın para kazandıklarını anlattı.







Dev fabrikada yaşanan yağma ile ilgili polislere şikayet yağıyor. Günde ortalama 5 kişi hakkında hırsızlıktan işlem yapılıyor.







BİR DEVRİN SONU

Uzel ailesinin tarihi 1800'lü yıllara dayandı. Aile, ilk kez 1878'de Rusçuk'ta fayton üretimi yaptı. Uzel Ailesi'nin büyüğü İbrahim Uzel, 1930'larda Bursa'ya göç etti. Burada fayton fabrikası kurdu. İbrahim Uzel'in oğlu Ahmet Uzel ise firmanın yönünü otomotive çevirdi. 1961'de traktör üretmeye başlayan Uzel, 1998'de vefat etti. Ardından aile miras kavgasına tutuştu. Ahmet Uzel'in eşi Türkan ile kardeşler Şafak Kibar, Önder ve Serdar Uzel arasında miras kavgası çıkmış, şirkete kayyum atanmıştı. TAYFUN ER



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Çok yazık...

Talanın böylesi...

Talan fabrikası!

Emeği geçenler için çok üzücü.

Mutlaka önlem alınmalı.

Göz göre göre hırsızlık bu.

Dev talan!

Aile faciası.

Baba mirasını hurdacılara yedirdiler!

Yemeyenin malını yerlermiş!

Talan A.Ş.'ye suçüstü...

