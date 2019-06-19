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Dışişleri: 'nin "Kaşıkçı" tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz

Son dakika haberi... :"'nin Kaşıkçı inin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz".

Türkiye'den BM'nin Kaşıkçı raporuna ilk yorum

: 'nin Kaşıkçı inin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından (OHCHR) bugün açıklanan 101 sayfalık raporda, "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"SUUDİ ARABİSTAN TÜRK HÜKÜMETİNDEN ÖZÜR DİLEMELİ"
Raporda, "Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkların istismarı ve kendi toprakları dışında güç kullanımı yasağını ihlal etmekten ötürü Türk hükümetinden özür dilemeli." ifadeleri kullanıldı. BM raporunda, Suudi Arabistan ayrıca Kaşıkçı'nın yaşadığı ABD'den de özür dilemeye davet edildi.

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