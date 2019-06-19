Canlı yayında birbirinden önemli meseleler hakkında açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, İstanbullulara verdiği müjdelerin yanı sıra CHP'nin Sayıştay raporu yalanına ve İmamoğlu'nun çelişkilerine değindi.

''İSTANBUL'UN GELECEĞİ İÇİN SANDIĞA GİDİN''

''İstanbul'un geleceği için mutlaka sandığa gidin. "Ben de İstanbul'un geleceğinde söz sahibiyim" diyebilmek için önce oy vermek gerekiyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizim belediyeciliğimiz bugün değil, 1994'ten beri geliyor.''

ENGELLİ YAKINLARINA VE YENİ EVLENECEK OLANLARA MÜJDE

''Engelli evladı olan ailelerimiz, belediyenin tesislerinde bir hafta dönüşümlü tatil yapacaklar. Bütün masraflarını biz karşılayacağız. İSPARK'ta ilk 1 saat ücret alınmayacak. Evlenen çiftlerimize 8 bin liraya kadar düğün desteği vereceğiz.''



''Gençlerimiz şehir tiyatrolarına, müzelere ücretsiz girecekler. Bütün öğretmenler toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak. Gençlerimize 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.''

YILDIRIM'DAN İSTANBULLUYA GÜZEL HABER

"İGDAŞ ve İSKİ'de geciken cezalar silinecek. İşsizlik maaşı alanlara toplu taşıma ücretsiz olacak. Amatör spor kulüplerine 100.000 TL'ye varan destek. Benim 50 bin kankama, gencimize yarı zamanlı iş imkanı sunacağız."

BİNALİ YILDIRIM'DAN İMAMOĞLU'NA: SORUYORUM KİM YANDAŞ?

''İBB, 5 yılda 10 bin 265 tane ihale yapmış. Sözleşmeye dönen ihale sayısı 8 bin 393. Yani bir firma İBB'den ortalama 1,22 iş alabilmiş. Beylikdüzü'nde ise 597 ihalenin 241 tanesi sözleşmeye dönüşmüş. Yani her bir firma ortalama 2,47 iş almış. Soruyorum kim yandaş?''







BEYLİKDÜZÜ'NDE YATIRIMLARIN BÜTÇEYE YANSIMASI YÜZDE 22.6

''Beylikdüzü beş yılda 1 milyar 634 milyon lira bütçe kullanmış. Yatırıma giden miktar 369 milyon lira. Yani toplam bütçenin %22.6'sı. Gerisi nereye gitmiş? Dilencileri yakalamak için ihale yapmış, 700 bin lira ödemiş. O parayı dilencilere verse dilenciler kendiliğinden gider.''



SAYIŞTAY RAPORU AÇIKLAMASI

Sayıştay raporu tartışmasındaki KİPTAŞ ve İBB'ye atfedilen usulsüzlük yaftası, tamamen yalandan ibarettir.



CHP'NİN SAYIŞTAY YALANINA BİNALİ YILDIRIM'DAN CEVAP

Sayıştay; CHP adayının ifade ettiği hususların hiçbirisinin usulsüzlük ve kamu zararına işlem olmadığını belirtti. Sayıştay bir usulsüzlük tespit etse ikinci bir rapor yayınlamak suretiyle yargılamaya konu eder. Ortada ikinci rapor yok.

