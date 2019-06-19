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  • Son Güncelleme: 20.06.2019 05:26

Son dakika: merkezli 4 ilde 'nün hücre evlerine operasyon: 33 gözaltı

merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) hücre evlerine yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 33 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt yapılanmasını tekrar oluşturma ve aktif hale getirmeye çalışan şüphelilerin hücre evleri olarak kullandığı İzmir, , ve 'da 30 hücre evi tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ileri sürülen 33 zanlına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşmede kullanılan özel program yüklü cep telefonları, örgüte ait olduğu tespit edilen yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi.

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