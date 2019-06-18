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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 19:51

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme! Askerliği 6 aya düşüren madde 'de kabul edildi

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde 'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini değiştirme yetkisi veren 5. madde ortak önergeyle değiştirildi.

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