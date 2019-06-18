Askerlik süresini 6 aya düşüren madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini değiştirme yetkisi veren 5. madde ortak önergeyle değiştirildi. Askerlik süresini 6 aya düşüren madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini değiştirme yetkisi veren 5. madde ortak önergeyle değiştirildi. Ayrıntılar geliyor... 130 bin askere erken terhis müjdesi Son dakika haberi: AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama
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