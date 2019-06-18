Başkan Erdoğan Sarıyer'de bulunana metro çıkışındaki seçim standına uğradı. Erdoğan burada İstanbul seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Pazar günü milletimiz içinden, İstanbul'umuz açısından hayırlı olsun. İstanbul Belediye Başkanlığı tecrübe ister, deneyim ister. Komisyonların tamamı AK Parti, Cumhur İttifakı'nda. Böyle bir yapı içerisinde İstanbul'a en iyi hizmeti verme şansı da tüm deneyimiyle, 94'ten bu yana tecrübesiyle, Binali Yıldırım gibi bir adayımız var." dedi.

"NE DEDİYSEK YAPTIK YİNE BİZ YAPARIZ"

Erdoğan, "Arkasında da Cumhurbaşkanlığı ve kabinenin olduğu bir yapının İstanbul'a yakışır hizmeti vereceğinden kimsenin endişesi olmasın. Bu güne kadar ne dediysek yaptık yine biz yaparız" ifadesini kullandı.