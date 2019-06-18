Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.06.2019 19:38
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 19:55

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan ine ilişkin açıklama

Başkan 'da ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Sarıyer'de standını ziyaret etti. Sarıyer'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Pazar günü milletimiz için hayırlara vesile olsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tecrübe ister, deneyim ister." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Sarıyer'de bulunana çıkışındaki standına uğradı. Erdoğan burada seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Pazar günü milletimiz içinden, İstanbul'umuz açısından hayırlı olsun. İstanbul Belediye Başkanlığı tecrübe ister, deneyim ister. Komisyonların tamamı , Cumhur İttifakı'nda. Böyle bir yapı içerisinde İstanbul'a en iyi hizmeti verme şansı da tüm deneyimiyle, 94'ten bu yana tecrübesiyle, gibi bir adayımız var." dedi.

"NE DEDİYSEK YAPTIK YİNE BİZ YAPARIZ"
Erdoğan, "Arkasında da Cumhurbaşkanlığı ve kabinenin olduğu bir yapının İstanbul'a yakışır hizmeti vereceğinden kimsenin endişesi olmasın. Bu güne kadar ne dediysek yaptık yine biz yaparız" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Başkan Erdoğan'dan İstanbul seçimine ilişkin açıklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri