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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 19:43

Son dakika: Askerlik 6 aya düştü mü? Askerlik yasasında son durum ne?

Askerlik yasası yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle birçok kişi askerlik yasasındaki son durumu merak ediyor. Vatandaşlar şimdi askerlik yasasıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, askerlik 6 aya düştü mü? Askerlik yasasında son durum ne? İşte askerlik yasasına ilişkin merak edilen detaylar...

Askerliği 6 aya düşüren madde kabul edildi

Askerlik yasası gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Askerlik yasasına ilişkin son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, getirilen düzenleme yoklama kaçaklarından bakayalara, tek tip askerlik süresinden bedelliye kadar geniş ve kapsamlı değişiklikleri içeriyor. Peki, Askerlik 6 aya düştü mü? Askerlik yasasında son durum ne? İşte son detaylar...

ASKERLİK 6 AYA DÜŞTÜ MÜ?

Askerliği 6 aya düşüren madde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi.

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