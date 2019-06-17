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  • Son Güncelleme: 17.06.2019 22:18

SON DAKİKA... Diyanet İşleri Başkanlığı Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırılacak

Son dakika gelişmesine göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca, 'nin vefatı nedeniyle yarın yurt genelindeki merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.

Diyanet Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırılacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 'nin vefatı nedeniyle yarın yurt genelindeki merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu. Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi. Söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "casuslukla" suçlanacaktı.

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