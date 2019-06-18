CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile ortak yayını öncesinde moderatör İsmail Küçükkaya ile gizlice görüştüğü ortaya çıktı.

İmamoğlu-Küçükkaya gizli görüşmesinin basında yer almasının ardından, tepkiler gecikmedi. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ortak yayın öncesi gizlice yapılan İmamoğlu- Küçükkaya görüşmesine tepki gösterdi ve İsmail Küçükkaya'yı istifaya davet etti.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YI İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ

UMED'den yapılan açıklamada, ''CHP'nin İBB adayı ile moderatör İsmail Küçükkaya'nın ortak yayından 3 gün önce gizlice bir araya gelmesi, gazetecilik meslek ilkelerini yok saymaktır. Mesleki saygınlığa gölge düşüren İsmail Küçükkaya'yı istifaya davet ediyoruz. İstifa edebilmek erdemdir...'' ifadeleri yer aldı.

OTELDE GİZLİCE GÖRÜŞTÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın taraflı yayın yaptığı tartışmaları sürerken bomba bir iddia daha gündeme geldi. CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayından 3 gün önce Taksim'de bir otelde buluştuğu ortaya çıktı. Bu gizemli buluşma soruları da beraberinde getirdi.