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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 17:59

'nın İstanbul adayı 'dan 'ye ziyaret: Eski hatıralarımızı yâd ettik

Milli görüş ve 'ne yakınlığı ile bilinen 'yi ziyaret eden Başkan adayı , "Biz ezelden beri kardeşiz, dostuz. Eski hatıralarımızı yâd ettik. Gayet verimli bir ziyaret oldu." dedi.

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