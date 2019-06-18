Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimleri öncesi ziyaretlerini sürdürüyor.

Yıldırım, Milli görüş ve Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Milli Gazete'yi ziyaret etti.

ESKİ HATIRALARIMIZI YAD ETTİK

Sosyal medya hesabından ziyareti duyuran Yıldırım, "Biz ezelden beri kardeşiz, dostuz. Eski hatıralarımızı yâd ettik. Gayet verimli bir ziyaret oldu." ifadelerini kullandı.