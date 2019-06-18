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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 18:34

'da : 7 gözaltı

'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Adıyaman'da terör operasyonu: 7 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüne eleman kazandırıldığı ve lojistik destek sağlandığı yönünde bilgi üzerine çalışma başlatıldı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki bir dernek binasına düzenlenen operasyonda söz konusu derneğin başkanı olduğu öğrenilen A.Ş'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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