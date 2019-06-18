Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.06.2019 23:08
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 23:16

karayolu den dolayı ulaşıma kapandı!

'nin önemli geçiş güzergahlarından karayolu, nedeniyle trafiğe kapandı. Ulaşıma kapanan yol havadan da görüntülendi. Öte yandan, Geyve boğazında etkili olan hattının çökmesine neden oldu. YHT ile seyahat eden vatandaşların otobüslerle gidecekleri yere gönderildiği belirtildi.

karayolu Sakarya-Bilecik istikameti Geyve mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan hayatı felç etti. Aşırı yağış nedeniyle D-650 karayolu göle döndü.


Geyve istikameti ulaşıma kapanırken, yolda yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. nedeniyle kapanan yolda 3 araç, 7 personelle ekipleri tedbir alırken, Karayolları ekipleri de yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. 3 saattir kapalı olan yolda sürücülerin kontak kapattığı görüldü.

YHT HATTINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ
Geyve boğazında etkili olan sağanak yağış hattının çökmesine neden oldu. YHT ile seyahat eden vatandaşların otobüslerle gidecekleri yere gönderildiği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriD-650 karayolu selden dolayı ulaşıma kapandı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri