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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 23:12

Bakanlık açıkladı! Kırmızı kategorideki terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: "Bugün 'teki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan olduğu belirlendi."

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