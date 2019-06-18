Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: 'Bugün Bitlis'teki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu belirlendi.' İçişleri Bakanlığı: 'Bugün Bitlis'teki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu belirlendi.' Ayrıntılar geliyor... Son dakika… Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
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