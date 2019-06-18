Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırıms osyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Yıldırım daha önce motosikletlilere verdiği müjdenin ardından kendisine yapılan sürprizin videosunu paylaştı.

Yıldırım, "Motosikletli kardeşlerim verdiğim müjdelere sürpriz ile karşılık verdiler. Bu sürpriz için çok teşekkür ediyorum. Tekeriniz düz bassın." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Motorcu kardeşlerime müjdem var. Motosikletlilere iki köprüden de geçiş ücretsiz olacak" ifadesini kullanmıştı.

Yıldırım, "Motorcu kardeşim, iki köprüden geçiş de ücretsiz. Ancak bir uyarım var: Aşırı hız yok, kurallara uymak var" diye konuşmuştu.