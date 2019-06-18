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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 21:19

'a rden sürpriz

'nın Başkan adayı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Yıldırım, "Motosikletli kardeşlerim verdiğim müjdelere sürpriz ile karşılık verdiler." dedi.

'nın Başkan adayı s osyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Yıldırım daha önce re verdiği müjdenin ardından kendisine yapılan sürprizin videosunu paylaştı.

Yıldırım, "Motosikletli kardeşlerim verdiğim müjdelere sürpriz ile karşılık verdiler. Bu sürpriz için çok teşekkür ediyorum. Tekeriniz düz bassın." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Motorcu kardeşlerime müjdem var. Motosikletlilere iki köprüden de geçiş ücretsiz olacak" ifadesini kullanmıştı.

Yıldırım, "Motorcu kardeşim, iki köprüden geçiş de ücretsiz. Ancak bir uyarım var: Aşırı hız yok, kurallara uymak var" diye konuşmuştu.

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