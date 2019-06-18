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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 19:12

... Ulaşıma sel engeli! - yolu trafiğe kapandı!

'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle - yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor.

Ankara-İzmir yolu ulaşıma kapandı!

Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında bölge genelinde başlayan yağış yerini kuvvetli sağanağa bıraktı.

YOL SULAR ALTINDA KALDI
ile arasında ulaşımın sağlandığı E-96 kara yolu, kavşağı yakınlarında kuvvetli sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

TRAFİK DURDU
Yolun kapanmasıyla İzmir ve Ankara yönünde trafik durdu, araçlar yolda mahsur kaldı.

Olay yerine gelen Karayolları, itfaiye ve polis ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

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