Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak, Çerikli beldesinde sele neden oldu. Etkili sağanak sonrasında oluşan sel dolayısıyla Kırıkkale-Yozgat kara yolu çamur ve su birikintisiyle doldu.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolu ulaşıma kapattı. Delice Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, kapanan kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
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