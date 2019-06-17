Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak, Çerikli beldesinde sele neden oldu. Etkili sağanak sonrasında oluşan sel dolayısıyla Kırıkkale-Yozgat kara yolu çamur ve su birikintisiyle doldu.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolu ulaşıma kapattı. Delice Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, kapanan kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.