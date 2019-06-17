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  • 18.06.2019 01:13
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 01:13

-Yozgat kara yolu nedeniyle trafiğe kapatıldı

'nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen nedeniyle Kırıkkale-Yozgat kara yolu her iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Ulaşıma sel engeli! Yol trafiğe kapatıldı

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak, Çerikli beldesinde e neden oldu. Etkili sağanak sonrasında oluşan sel dolayısıyla -Yozgat kara yolu çamur ve su birikintisiyle doldu.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolu ulaşıma kapattı. Delice Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, kapanan kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.


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