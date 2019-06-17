Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mısır'ın ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda şehit olmasıyla ilgili Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak,"Demokratik seçimle göreve gelen ilk Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi bugün kaybettik. Demokrasi tarihinde unutulmayacak bir mücadele veren Şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak,"Demokratik seçimle göreve gelen ilk Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi bugün kaybettik. Demokrasi tarihinde unutulmayacak bir mücadele veren Şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
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