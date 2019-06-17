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  • Son Güncelleme: 17.06.2019 21:32

Bakan Albayrak'tan 'ye başsağlığı mesajı

, 'ın ilk Cumhurbaşkanı 'nin mahkeme salonunda şehit olmasıyla ilgili Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'tan Mursi'ye başsağlığı mesajı
, 'ın ilk Cumhurbaşkanı 'nin mahkeme salonunda şehit olmasıyla ilgili Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



Bakan Albayrak,"Demokratik seçimle göreve gelen ilk Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi bugün kaybettik. Demokrasi tarihinde unutulmayacak bir mücadele veren Şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.


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