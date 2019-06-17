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  • Son Güncelleme: 17.06.2019 20:18

AK Parti'den mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı 'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle baş sağlığı diledi.

AK Parti'den Muhammed Mursi mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı 'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle baş sağlığı diledi.


Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.

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