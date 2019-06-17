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  • Son Güncelleme: 17.06.2019 20:35

ile Rusya arasında önemli görüşme

Son dakika haberine göre 'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefonda görüştü." denildi. İki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılık vurgulandı.

Türkiye ile Rusya arasında önemli görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılık vurgulandı, bölgede barış, istikrarın sağlanması ve ateşkesin muhafazası için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ndan (MSB) yapılan açıklamada, Akar ve Rus mevkidaşının telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede İdlip başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki Bakan tarafından Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılığın vurgulandığı görüşmede, bölgede barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadesi yer aldı.

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