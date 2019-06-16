SON DAKİKA... AA'dan İmamoğlu'nun iddialarına cevap

Son dakika gelişmesine göre, AA'dan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına yönelik açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye'de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır." denildi.

İmamoğlu, "AA oylar yüzde 98.8'e geldi. Ne olduysa sayın Yıldırım 'Ben seçimi kazandım' dedi. Tam saat 23.25'de açıklama yapıldı. Ne tesadüf ki AA yayını kesti. AA bu veriyi niye kesti. Sayın Yıldırım'ın bir açıklaması yok. Sayın Bakanlarla görüştüğünü ifade etmişti. Niçin 12 saat veri verilemedi. " ifadesine yer vermişti.