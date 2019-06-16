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Terör saldırısında ağır yaralanan vatan aşkıyla hayata tutunmayı başardı

, terör saldırısında ağır yaralandı. Kafasının yarısı parçalandı. 7 ay komada kaldı. 15 ay sonra ilk kez ayağa kalktı. Vatan aşkıyla hayata tutunmayı başardı. Gazilik unvanını ise şeref madalyası saydı.

Sağol asker
Erzurumlu Abubekir Durmuş (35), 'ta uzman çavuş olarak görevliydi. Hendek operasyonlarında 'lı teröristleri etkisiz hale getiren öncü timin içindeydi. 7 kez takdir belgesiyle ödüllendirildi. Defalarca ölümle burun buruna gelen asker, 4 Nisan 2017'de 60 arkadaşıyla birlikte Gabar Dağı'na operasyona gitti. Yolda PKK'lı teröristler tarafından döşenen 1 ton patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda 3 arkadaşını şehit veren Durmuş'un kafasının yarısı parçalandı. Ağır yaralı olarak askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Havadayken 6 kez duran kalbi yeniden çalıştırıldı. "Yaşaması mucize" denilen Durmuş'un kafatasına platin takıldı. 7 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata sarıldı. Yeniden yürümeye çalışan Durmuş, 15 ay sonra ilk defa ayağa kalktı.



Gazi Abubekir Durmuş, "Gazilik benim için ömür boyu taşıyacağım bir şeref madalyasadır" dedi.

FURKAN NEHRİ

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