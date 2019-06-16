Erzurumlu Abubekir Durmuş (35), Şırnak'ta uzman çavuş olarak görevliydi. Hendek operasyonlarında PKK'lı teröristleri etkisiz hale getiren öncü timin içindeydi. 7 kez takdir belgesiyle ödüllendirildi. Defalarca ölümle burun buruna gelen asker, 4 Nisan 2017'de 60 arkadaşıyla birlikte Gabar Dağı'na operasyona gitti. Yolda PKK'lı teröristler tarafından döşenen 1 ton patlayıcı infilak ettirildi.
Saldırıda 3 arkadaşını şehit veren Durmuş'un kafasının yarısı parçalandı. Ağır yaralı olarak askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Havadayken 6 kez duran kalbi yeniden çalıştırıldı. "Yaşaması mucize" denilen Durmuş'un kafatasına platin takıldı. 7 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata sarıldı. Yeniden yürümeye çalışan Durmuş, 15 ay sonra ilk defa ayağa kalktı.
Gazi Abubekir Durmuş, "Gazilik benim için ömür boyu taşıyacağım bir şeref madalyasadır" dedi.
FURKAN NEHRİ
Saldırıda 3 arkadaşını şehit veren Durmuş'un kafasının yarısı parçalandı. Ağır yaralı olarak askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Havadayken 6 kez duran kalbi yeniden çalıştırıldı. "Yaşaması mucize" denilen Durmuş'un kafatasına platin takıldı. 7 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata sarıldı. Yeniden yürümeye çalışan Durmuş, 15 ay sonra ilk defa ayağa kalktı.
Gazi Abubekir Durmuş, "Gazilik benim için ömür boyu taşıyacağım bir şeref madalyasadır" dedi.
FURKAN NEHRİ
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