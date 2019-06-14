Ankara, Rusya'dan alınan S-400'lerin önümüzdeki ay geleceğini belirtti. ABD'nin tehditlerine boyun eğmeyeceğini gösterdi.
ERDOĞAN: Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. Önümüzdeki ay teslimi yapılacaktır. Bu sistem bir taarruz sistemi değildir, bir savunma sistemidir. Ben ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri almayacak mıyım. Biz buna rağmen sayın Trump'a da 'Eğer siz de bize bu şartlarda verecekseniz, sizden de Patriot alırız' dedik. Ama 'Evet' diyemediler. F-35 projesinden dışlanmamızın hesabını her platformda soracağız.
AKAR: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi yaptı. Gönderdiği mektuptaki üsluptan duyduğu rahatsızlığı gündeme getirdi. Bu durumun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi. Brüksel'deki NATO toplantısında bir araya gelme konusunda sözleşti.
ÇAVUŞOĞLU: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Rusya'dan S-400 savunma sistemini almıştır. Cumhurbaşkanımız belirtti. Ankara aldığı karardan vazgeçmez" dedi.
SEÇİM ZİRVESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaklaşık 40 dakika görüştü. Görüşmede 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri, yeni askerlik sistemi, S-400 ve F-35 süreciyle ilgili gelişmeler ve yargı reformu konuları ele alındı.
Bahçeli, 14-16 Haziran tarihlerinde İstanbul'da Binali Yıldırım için seçmenlerden oy isteyecek.
ERDOĞAN: Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. Önümüzdeki ay teslimi yapılacaktır. Bu sistem bir taarruz sistemi değildir, bir savunma sistemidir. Ben ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri almayacak mıyım. Biz buna rağmen sayın Trump'a da 'Eğer siz de bize bu şartlarda verecekseniz, sizden de Patriot alırız' dedik. Ama 'Evet' diyemediler. F-35 projesinden dışlanmamızın hesabını her platformda soracağız.
AKAR: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi yaptı. Gönderdiği mektuptaki üsluptan duyduğu rahatsızlığı gündeme getirdi. Bu durumun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi. Brüksel'deki NATO toplantısında bir araya gelme konusunda sözleşti.
ÇAVUŞOĞLU: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Rusya'dan S-400 savunma sistemini almıştır. Cumhurbaşkanımız belirtti. Ankara aldığı karardan vazgeçmez" dedi.
SEÇİM ZİRVESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaklaşık 40 dakika görüştü. Görüşmede 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri, yeni askerlik sistemi, S-400 ve F-35 süreciyle ilgili gelişmeler ve yargı reformu konuları ele alındı.
Bahçeli, 14-16 Haziran tarihlerinde İstanbul'da Binali Yıldırım için seçmenlerden oy isteyecek.
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