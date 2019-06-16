Son dakika: Turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bakanlık daha önce aynı operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklamıştı. Böylece aynı bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı.





TURUNCU VE GRİ KATEGORİDEKİ TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan Emine Toy, birinin de gri kategoride aranan Yılmaz Begiç olduğu belirlendi.

JANDARMA TEĞMEN ŞAFAK EVRAN ŞEHİT DÜŞTÜ

Operasyon kapsamında Leylekziyareti Tepesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Jandarma Teğmen Şafak Evran yaralandı.

Helikopterle Şırnak Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen Evran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli olan Evran'ın iki çocuğunun olduğu öğrenildi.



