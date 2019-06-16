Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonu düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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