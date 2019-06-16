MSB: Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı dahil, 27 Mayıs’tan bugüne kadar Irak kuzeyinde son 3 haftada toplam 76 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı dahil, 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak kuzeyinde son 3 haftada toplam 76 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
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