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Son dakika... Kuzey Irak'ta 'ya ağır darbe

MSB: Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı dahil, ’tan bugüne kadar Irak kuzeyinde son 3 haftada toplam 76 ’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe
Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamaya göre Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı dahil, 'tan bugüne kadar Irak kuzeyinde son 3 haftada toplam 76 'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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