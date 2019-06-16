

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan konuşmasında tekrarlanan İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



İşte Erdoğan'ın 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimlerine ilişkin açıklaması:

Sadece bir belediye başkanı seçilecek. Seçimdir daha doğrusu olması gereken neyse o olacak. Milli iradenin tecellisidir. Yurt dışı medya, sicil toplum örgütleri, terör örgütleri neden bu seçimle bu kadar çok ilgileniyor? Bazıları bu seçime neden böyle bakıyor. Biz terör örgütlerine karşıyız. Terör örgütlerinin desteklediği yapılara da karşıyız.





Demokrasi ve ekonomiyi bir arada zikrediyorum. Cari açığın fazlaya dönüştürülmesini inşallah sağlayacağız, bundan endişeniz olmasın.