Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.06.2019 16:48
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 16:58

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklaması

Başkan Erdoğan, 'da 'nde İstanbyl lerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, " medya, sicil toplum örgütleri, terör örgütleri neden bu seçimle bu kadar çok ilgileniyor? Bazıları bu seçime neden böyle bakıyor. Biz terör örgütlerine karşıyız. Terör örgütlerinin desteklediği yapılara da karşıyız. " ifadelerini kullandı.


Başkan , 'da İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan konuşmasında tekrarlanan İstanbul lerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimlerine ilişkin açıklaması:

Sadece bir belediye başkanı seçilecek. Seçimdir daha doğrusu olması gereken neyse o olacak. Milli iradenin tecellisidir. medya, sicil toplum örgütleri, terör örgütleri neden bu seçimle bu kadar çok ilgileniyor? Bazıları bu seçime neden böyle bakıyor. Biz terör örgütlerine karşıyız. Terör örgütlerinin desteklediği yapılara da karşıyız.

Demokrasi ve ekonomiyi bir arada zikrediyorum. Cari açığın fazlaya dönüştürülmesini inşallah sağlayacağız, bundan endişeniz olmasın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş İstanbul açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri